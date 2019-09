CGT se suma a la campaña internacional del 28S por el derecho al aborto

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha manifestado a través de un comunicado su adhesión a la campaña mundial por el derecho al aborto que se conmemora cada 28 de septiembre. En este sentido, la organización anarcosindicalista ha asumido algunas de las reivindicaciones que a nivel mundial se están realizando para el próximo 28 de septiembre.

La organización anarcosindicalista ha hecho especial hincapié en el hecho de que en el Estado español, a pesar de las actuales leyes, las mujeres siguen sin poder decidir sobre sus propios cuerpos debido a una ley de plazos que no garantiza el derecho a abortar libre y gratuitamente en el sistema público sanitario. Además, estas leyes no permiten que las menores de 18 años pueden poner fin a un embarazo no deseado cuando lo consideren sin conocimiento de sus tutores legales.

En relación a la educación sexual existente en el Estado español, desde CGT también critican que se siga promocionando una sexualidad basada en valores hetero-normativos, permitiéndose que dicha educación siga en manos de la industria del porno mainstreaming.

Desde CGT tampoco han querido olvidar la responsabilidad que tienen los profesionales sanitarios de la Sanidad Pública que se declaran objetores en la mayoría de las Comunidades Autónomas, recalcando que este hecho provoca que cada año se subcontraten más del 80% de los abortos a la sanidad privada.

CGT realiza un llamamiento a la sociedad para que secunde las movilizaciones y participe en todas y cuantas actividades se realicen el próximo 28 de septiembre por la despenalización del aborto.