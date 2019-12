La Flotilla de la Libertad reclama a la Corte Penal Internacional que investigue los posibles crímenes en los Territorios Ocupados Palestinos

Rumbo a Gaza, campaña estatal de la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad (FFC), junto con múltiples organizaciones de derechos humanos y sociales de varios países del mundo, Foro de Derechos Humanos, ha firmado una carta dirigida a la Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, reclamando diligencia en la investigación de supuestos crímenes de guerra cometidos por la potencia ocupante, Israel. Se demanda que abra sin más demora una investigación oficial y a gran escala sobre la «situación en Palestina”, Territorios Ocupados Palestinos, investigación que se encuentra en estado preliminar desde hace cinco años.

Esta carta se entregará en mano el 10 de diciembre, Día internacional de los Derechos Humanos.

El pasado 29 de noviembre coincidiendo con el Día internacional de Solidaridad con Palestina, la Sra. Bensouda rechazó investigar los crímenes acontecidos durante el asalto en aguas internacionales del Mavi Marnara, llevado a cabo por tropas de asalto israelí en mayo de 2010.

A pesar de que Fiscal Jefe reconoció clasificar como crimen dicho asalto, considerando los nueve asesinatos cometidos en el momento, al que se sumó la posterior muerte de un herido en coma profundo durante el ataque, no lo consideró relevante para la actividad de la CPI; dejando a las víctimas y a sus familiares sin posibilidad de obtener justicia.

El actual e inexplicable retraso en la investigación sobre la situación en Palestina coincide con la no publicación del listado de empresas que favorecen la ocupación israelí realizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones, con mandato desde 2016. Entre las empresas de esa lista estaría la española CAF encargada del proyecto de ampliar líneas de tranvía entre los Territorios Ocupados Palestinos de Jerusalén y las colonias ilegales.

LLAMAMIENTO DE ACCIÓN

Corte Penal Internacional

A la atención de la Sra. Fatou Bensouda, Fiscal Jefe

Oude Waalsdorperweg 10, La Haya, Países Bajos

Amsterdam, 10 de diciembre de 2019

Estimada Sra. Bensouda,

Hoy, en el Día de los Derechos Humanos, los firmantes de esta carta les piden que abran una investigación oficial a gran escala sobre la `situación en Palestina’ sin más demora.

Desde enero de 2015, la Corte Penal Internacional (CPI) ha estado llevando a cabo una investigación preliminar sobre la «situación en Palestina», centrándose en posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados. Desafortunadamente, casi cinco años después de la investigación, aún no se ha llegado a una conclusión. Este retraso es inexplicable.

También es irresponsable. A medida que se prolonga la investigación preliminar, los crímenes continúan. La colonización israelí de las tierras ocupadas -un crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma- viene acompañada de la violación sistemática y el abuso de los derechos humanos de millones de palestinos. La ocupación israelí sigue cobrándose vidas palestinas.

En cuanto a Gaza, usted misma ha declarado que la violencia israelí contra civiles palestinos podría constituir un crimen de guerra, como podría ser el caso de las actividades violentas de los grupos palestinos. No obstante, cada semana seguimos siendo testigos de civiles palestinos que mueren o resultan heridos.

La ausencia de una investigación oficial, esto está claro, ha alimentado la ya existente cultura de impunidad. Pero también afecta a la integridad y credibilidad de la CPI y, por lo tanto, a la confianza de la sociedad en un ordenamiento jurídico que funcione.

En los últimos años, son muchas las personas y organizaciones que le han solicitado que finalice la investigación preliminar. Entre ellas, organizaciones de derechos humanos, una amplia delegación civil de Palestina y el Ministro de Asuntos Exteriores palestino Riad Malki. En septiembre de 2018, 25 organizaciones internacionales le instaron a actuar. Sin respuesta por su parte.

Por eso repetimos su llamamiento hoy, en el Día de los Derechos Humanos: Sra. Bensouda, abra sin más demora una investigación oficial y a gran escala sobre la «situación en Palestina”.

THE RIGHTS FORUM (NL)

ADDAMEER PRISONER SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION (PS)

AL HAQ ORGANIZATION – DEFENDING HUMAN RIGHTS (PS)

AL MEZAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS (PS)

ALDAMEER ASSOCIATION FOR HUMAN RIGHTS (PS)

ALLIANCE FOR WATER JUSTICE IN PALESTINE (US)

APPLIED RESEARCH INSTITUTE-JERUSALEM (PS)

ARAB JEWISH PARTNERSHIP FOR PEACE AND JUSTICE IN THE MIDDLE EAST (US)

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ (FR)

AUSTRALIA PALESTINE ADVOCACY NETWORK (AU)

AUSTRALIAN PALESTINIAN PROFESSIONALS ASSOCIATION – APPA (AU)

BADIL – RESOURCE CENTER FOR PALESTINIAN RESIDENCY AND REFUGEE RIGHTS (PS)

BAY AREA WOMEN IN BLACK (US)

BELGIAN CAMPAIGN FOR THE ACADEMIC AND CULTURAL BOYCOTT OF ISRAEL (BE)

BIP – BÜNDNIS FÜR GERECHTIGKEIT ZWISCHEN ISRAELIS UND PALÄSTINENSER (DE)

BOYCOTT FROM WITHIN – ISRAELI CITIZENS FOR BDS (IL)

BRADFORD PALESTINE SOLIDARITY CAMPAIGN GROUP YORKSHIRE (UK)

BRYN MAWR PEACE COALITION (US)

CAPJPO EUROPALESTINE (FR)

CDA MEMBERSHIP COUNCIL MIDDLE-EAST (NL)

CJPP – COALITION FOR JUSTICE AND PEACE IN PALESTINE – AUSTRALIA (AU)

COLLECTIF URGENCE PALESTINE – VAUD (CH)

COMMITTEE FOR A JUST PEACE IN THE MIDDLE EAST (LUX)

DCI – DEFENSE FOR CHILDREN INTERNATIONAL – PALESTINE (PS)

DE-COLONIZER (IL)

DOCP (NL)

DUTCH SUPPORT GROUP OF THE INTERNATIONAL SOLIDARITY MOVEMENT (NL)

EEN ANDER JOODS GELUID (NL)

ELDERS RISING (US)

FACILITATE GLOBAL (UK)

FINNNISH-ARAB FRIENDSHIP SOCIETY (FI)

GATE48-CRITICAL ISRAELIS IN THE NETHERLANDS (NL)

GENTS ACTIEPLATFORM PALESTINA (BE)

GIBANJE ZA PRAVICE PALESTINCEV (SI)

GREEN MOUNTAIN SOLIDARITY WITH PALESTINE (US)

HAAGS VREDESPLATFORM (NL)

HILTON HEAD FOR PEACE (US)

HURRYYAT – CENTER FOR DEFENSE OF LIBERTIES AND CIVIL RIGHTS (PS)

INDEPENDENT JEWISH VOICES CANADA (CND)

INTERNATIONAL SOLIDARITY MOVEMENT – NORTHERN CALIFORNIA (US)

ISRAELI COMMITTEE AGAINST HOUSE DEMOLITIONS (ICAHD) – GERMANY (DE)

JEWISH VOICE FOR PEACE GERMANY (DE)

JLAC – JERUSALEM LEGAL AID AND HUMAN RIGHTS CENTER (PS)

LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉCONCILIATION- BRANCHE FRANÇAISE (FR)

MENNONITE WORKGROUP MIDDLE EAST

MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE NON-VIOLENTE (MAN) (FR)

NATIONAL LAWYERS GUILD INTERNATIONAL COMMITTEE (US)

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE (NL)

NORTHAMPTONSHIRE PALESTINE SOLIDARITY CAMPAIGN (US)

OC4P – OBAN CONCERN FOR PALESTINE (UK)

PALESTINA SOLIDARITEIT (BE)

PALESTINA WERKGROEP ENSCHEDE (NL)

PALESTINE ISRAEL ECUMENICAL NETWORK- AUSTRALIA (AU)

PALESTINE LINK (NL)

PALESTINE SOLIDARITY CAMPAIGN (UK)

PALESTINE SOLIDARITY NETWORK AOTEAROA (US)

PALESTINIAN ASSOCIATIONS OF FARMERS UNION (PS)

PALESTINIAN HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS COUNCIL (PS)

PAX CHRISTI AUSTRALIA (AU)

PCHR – PALESTINIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS (PS)

PLATE-FORME CHARLEROI-PALESTINE. (BE)

PNGO – PALESTINIAN NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS NETWORK (PS)

RAMALLAH CENTER FOR HUMAN RIGHTS STUDIES (PS)

RELIGIONS FOR PEACE NETHERLANDS (NL)

ROOTSACTION.ORG (US)

RUMBO A GAZA (ES)

SAMIDOUN PALESTINIAN PRISONER SOLIDAITY NETWORK

SCOTTISH FRIENDS OF PALESTINE (UK)

STICHTING GRONINGEN-JABALYA (NL)

STICHTING HUMANISTISCH VREDESBERAAD (NL)

STOP DE BEZETTING (NL)

STUDENTS FOR JUSTICE IN PALESTINE AT ARIZONA STATE UNIVERSITY (US)

THE ASSOCIATION OF NORWEGIAN NGOS FOR PALESTINE (NO)

THE INDEPENDENT COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS (PS)

UNITED FOR JUSTICE AND PEACE (US)

US BOATS TO GAZA (US)

UTAHNS FOR A JUST PEACE IN THE HOLY LAND (US)

VD AMOK (NL)

VETERANS FOR PEACE – SPOKANE CHAPTER #35 (US)

VETERANS FOR PEACE-CHAPTER 113-HAWAII (US)

WESPAC FOUNDATION (US)

WOMEN IN BLACK (VIENNA) (AT)

WORLD BEYOND WAR